ФСБ располагает информацией о возможном содействии судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватом

ФСБ располагает информацией о возможном содействии московских судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам. Об этом говорится в письме в прокуратуру начальника УФСБ по Москве Алексея Дорофеева. По его словам, в организации этих рейдерских захватов подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина. Письмо генерала от 13 сентября было оглашено накануне на заседании Верховного суда. С содержанием послания РБК удалось познакомиться по аудиозаписи, сделанной в перерыве закрытого заседания.