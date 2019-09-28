Квалификацию Гран-При России на автодроме в Сочи выиграл Шарль Леклер из команды Феррари

А вот Даниил Квят вообще не принял участие в заездах.

«Сочи Автодром» традиционно считался вотчиной «Мерседеса», который выиграл все Гран-при России, начиная с 2014-го года.

Но на сей раз тон задавили команды Феррари и Ред Булл. Которые уверено смотрелись еще в пятничных тренировках. В квалификации лидер общего зачета Льюис Хэмелтон сумел прибавить. Но показал лишь второй результат. Поул же, уже четвертый подряд, завоевал Шарль Леклер на Феррари. Его партнер по команде Себастьян Феттель был третьим.

А вот российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят выйти на старт не сумел. В утренних заездах у его болида возникли проблемы с двигателем. А заменить силовую установку машины механики команды до старта квалификации не успели. В итоге, Квят начнет завтра гонку с последнего ряда стартовой решетки.

Гонка на Автодроме в Сочи начнется завтра в 14.10.