В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня стартовал 11-й тур

Рассказывает Константин Похмелов.

Зенит единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпиоанта. У команды 23 очка. На три меньше – у Локомотива.

Последний раз команды встречались летом в матче за Суперкубок. Тогда железнодорожники сумели добиться победы со счетом 3-2. Повторить тот успех сегодня подопечным Юрия Семина будет непросто. Даже не смотря на возвращение в строй после травмы Алексея Миранчука. Зенит во всех турнирах не проигрывает уже больше месяца. А три последних матча Чемпионата выиграл с общим счетом 9-1. Команды выйдут на поле в 19 часов. Трансоляция на МАТЧ ТВ.

Еще одна встреча тура проходит в эти минуты. В Ростове местная команда принимает столичное Динамо. Счет в середине первого тайма неоткрыт.

Павел Мамаев присутствует на игре.

Ну а матч в Самаре уже завершился. Крылья Советов победили Тамбов со счетом 2-0.