11-й день у администрации президента продолжаются пикеты в защиту фигурантов «московского дела»

Сегодня на Старую площадь пришла Елена Барабанова. Мать нижегородского активиста Владислава Барабанова, с которого ранее сняли обвинения в участии в массовых беспорядках. По словам Елены Барабановой, завтра она придет и на проспект Сахарова на митинг «Отпускай».

Принял участие в пикете и актер Дмитрий Аросьев.

Завтрашний митинг на проспекте Сахарова против политических репрессий согласован на 20 тысяч человек. Начало акции в 15 часов.