Худрука Ленкома Марка Захарова похоронят во вторник, 1 октября, на Новодевичьем кладбище

Об этом ИНТЕРФАКСу сообщил директор Ленкома Марк Варшавер. По его словам, похоронят Захарова рядом с Олегом Табаком и Леонидом Броневым. Прощание с Марком Захаровым состоится в Ленкоме 1 октября с 10 утра до двух часов дня. Марк Захаров скончался сегодня на 86-м году жизни.



Поклонники творчества Марка Захарова несут цветы к Ленкому. Там сейчас идет подготовка к вечернему спектаклю.

В Ленкоме появилось два места, где люди оставляют цветы. Одно – в фойе театра. Там поставили фотографию со свечой и розами. Второе – у главного входа под афишей. Подходили очень редко. В основном, люди быстро клали цветы, крестились, кланялись, и сразу быстро шли дальше по своим делам. Большинство из них говорили, что следили за творчеством Захарова много лет, и его смерть стала для них ударом. Так, мужчина, пожелавший остаться неизвестным, сказал мне, что произошедшее воспринимает как личную трагедию.

Несмотря на произошедшее, в вечерний спектакль «Королевские игры» решили не отменять, и он пройдет по расписанию в семь часов — сказали в кассе театра. Там же отметили, что попасть на постановку не получится, поскольку проданы буквально все билеты.

Труппа Ленкома это один из немногих коллективов, которые не переносят представления из-за таких трагедий. Эту традицию когда-то начал сам Марк Захаров.

Прощание с художественным руководителем также пройдет в Ленкоме. Директор театра Марк Варшавер сказал агентству РИА «Новости», что оно запланировано на 1-ое октября.

Марк Захаров родился в Москве, где и прожил большую часть жизни. В середине пятидесятых окончил актерский факультет ГИТИСа и начинал свою карьеру как актер – играл и в массовке в студенческие годы, потом – в Пермском областном драматическом театре, параллельно ставя свои первые спектакли. В конце 50-х вернулся в столицу и уже через год стал руководителем драмкуржка Московского станкоинструментального института, еще через 5 лет — режиссером Театра сатиры, а в 1973 стал художественным руководителем «Ленкома», им Марк Захаров руководил до конца своих дней. На сцене театра он поставил около 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Тиль» и многие другие постановки, которые теперь ассоциируются с его именем. Захарова Заслуженно называют великим режиссером – ему удалось добиться признания не только в театре, но и в кино. Тонкие, ироничные, с яркими запоминающимися характерами фильмы режиссера стали классикой отечественного кинематографа. Он снял всего семь полнометражных картин, среди которых «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», все они завоевали любовь зрителей.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства Марк Захаров был награжден театральной премией «Золотая маска». Обладатель премий «Хрустальная Турандот», «Чайка». Награжден спецпризом кинопремии «Золотой орел» «За выдающийся вклад в российский кинематограф».