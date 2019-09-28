В Афганистане завершилось голосование на выборах президента страны

Исключение сделано лишь для тех участков, где возникли очереди из желающих проголосовать. В нынешних выборах могли принять участие более 9,5 миллионов избирателей. В президентской гонке участвуют 15 кандидатов.

Основными соперниками в борьбе за высший государственный пост в Афганистане являются действующий президент Ашраф Гани и премьер-министр Абдулла Абдулла. Среди их соперников – экс-лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр.

Нынешние выборы были омрачены терактом. На одном из избирательных участков взорвалась бомба. Один человек погиб, не менее 15-ти пострадали.