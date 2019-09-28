Бывшего сотрудника СК, объявленного в России в розыск по подозрению в изнасиловании, задержали в непризнанной Республике Северного Кипра. Александра Сатлаева обвиняют в ограблении.

Местная полиция считает, что экс-следователь может быть причастен к трем случаям сексуального насилия в городе Кириния. Об этом пишет издание Haber Kibris. По его данным, Сатлаева задержали после того, как он напал на одну из женщин, сжал ей горло и отобрал сумочку. Россиянину теперь грозит пожизненное заключение. Издание отмечает, что бывший следователь прибыл на территорию непризнанной турецкой республики Северного Кипра в августе. Примерно в это же время Сатлаева объявили в розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула. В 2015 году он уже получил шесть лет колонии: суд признал мужчину виновным в серии изнасиловании. По версии следствия, Сатлаев преследовал женщин на безлюдных улицах, насиловал их и убегал. Газета «Коммерсантъ» пишет, что по одному из эпизодов следователь сам проводил проверку и в результате убедил потерпевшую отказаться от показаний.

Александр Сатлаев был условно-досрочно освобожден в марте этого года.