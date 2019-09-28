В возрасте 85 лет умер худрук и режиссер «Ленкома» Марк Захаров

На днях его госпитализировали в реанимацию с двусторонним воспалением легких. В театре решили вечерний спектакль «Королевские игры» не отменять. Между тем, федеральные телеканалы изменили программу вещания, поставив в вечернюю сетку передачи, посвященные памяти Марка Захарова.

За время работы в Ленкоме Захаров поставил более 40 спектаклей, в том числе «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва», «Тиль», и др. Захаров также снял фильмы «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен». Марк Захаров возглавлял «Ленкома» с 1973 года. По сведениям ИФ, похоронят Марка Захарова на Новодевичьем кладбище.