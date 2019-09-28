Американская сторона рассчитывает получить доступ к медицинской документации Пола Уилана

Об этом в видеообращении заявил посол США в Москве Джон Хантсман. По словам посла, он обеспокоен состоянием здоровья Уилана, которого России обвиняют в шпионаже и содержат под стражей. В конце августа адвокат Уилана сообщил, что его подзащитному необходима операция из за паховой грыжи, однако Уилан отказался делать ее в России без консультации с врачом из США или Канады. Хантсман заверил, что его преемник продолжит активную работу по делу Уилана.