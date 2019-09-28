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16:31, 28 сентября 2019

Джулиани отменил поездку на конференцию Евразийского экономического союза в Армении с участием Владимира Путина

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию Евразийского экономического союза в Армении с участием Владимира Путина. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на самого Джулиани, который был заявлен как платный спикер на форуме. Джулиани упоминался в скандальной беседе Дональда Трампа с Владимиром Зеленским о расследовании деятельности на Украине газовой компании сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



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