Три десятка лидеров стран мира прибудут в Париж на  церемонию памяти Жака Ширака

Как передает Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец, на панихиду приедет и президент России Владимир Путин. То, что Путин поедет на прощание с Жаном Шираком, подтвердила и пресс-служба Кремля. Траурную церемонию возглавит в понедельник в парижском соборе Сен-Сюльпис президент Франции Эмманюэль Макрон Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет. Предстоящий понедельник объявлен во Франции днем национального траура.