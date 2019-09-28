Сборная России по волейболу обыграла на Кубке Мира соперниц из Кении

И гарантировала себе бронзовые награды турнира.

Последний раз наши волейболистки попадали в призы на крупных международных соревнованиях 4 года назад. Когда смогли победить на Чемпионате Европы. С тех пор результаты пошли вниз. Что повлекло за собой череду тренерских отставок.

В нынешнем сезоне наша команда сумела завоевать Олимпийскую лицензию, но провалила Лигу Наций и Европейский Чемпионат. На Кубок Мира сборная отправилась под руководством итальянца Серджио Бузатто. И внезапно заиграла! В 10-ти матчах россиянки одержали 8 побед и за тур до финиша турнира гарантировали себе бронзовые медали. Особенно удачно проявила себя в Японии Наталья Гончарова. Которая идет на втором месте по результативности среди всех участниц Кубка Мира.

Заключительный матч на турнире российские ворлейболистки проведут завтра против команды Бразилии.