К Ленкому сегодня несут цветы после известия о смерти художественного руководителя театра Марка Захарова

Народный артист СССР умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Как сообщил директор Ленкома Марк Варшавер, у Захарова было повторное воспаление легких и последние десять дней он провел в больнице.

Марк Захаров возглавлял Ленком с 1973 года. Он поставил несколько десятков спектаклей, среди которых «Поминальная молитва», Тиль и «Юнона и Авось». Среди наиболее известных киноработ режиссера – «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев» и «Обыкновенное чудо». Режиссера планируют похоронить на Новодевичьем кладбище. Дата и время прощания пока неизвестны.