Глава столичного управления ФСБ сообщил прокуратуре о возможном содействии московских судей рейдерским захватам

Письмо Алексея Дорофеева прокурору Подмосковья Сергея Забатурину было зачитано на закрытом заседании Верховного суда. По данным интернет-издания РБК, которое ссылается на аудиозапись зачитанного документа, речь идет о связях обвиняемого в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина с рядом судей Мосгорсуда. Как утверждается в письме Дорофеева, юрист благодаря их покровительству осуществлял рейдерские захваты объектов бизнеса и избегал уголовного преследования. Также, по мнению главы столичного управления ФСБ, Карамзин неоднократно влиял на ход следствия, в результате чего его, в частности, освобождали из-под стражи в Мосгорсуде и оправдывали в Тушинском районном суде. Кроме того, согласно письму Дорофеева, спецслужбы, получившие информацию о связях московских судей с рейдерством, ведут дело против Карамзина о мошенничестве в отношении писателя Олега Блоцкого. Это автор двухтомной биографии президента Владимира Путина. Как уточняет глава столичного ФСБ, предварительное следствие по делу неоднократно приостанавливалось, пока оно не было передано из столичного СК в подмосковный.

Алексей Дорофеев фигурировал в расследовании журналиста Ивана Голунова о связях окружения генерал-полковника ФСБ с похоронным бизнесом. Интернет-издание Insider ранее называло Дорофеева возможным заказчиком дела против спецкора «Медузы».