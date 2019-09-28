Глава ФСБ по Москве Алексей Дорофеев написал в прокуратуру письмо о возможных связях судей с рейдерством

Об этом сообщает РБК. Согласно этим данным, в тексте говорится, что у ФСБ есть информация о возможном содействии московских судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество юриста Кантемира Карамзина. Письмо было оглашено накануне на заседании Верховного суда. По ходатайству прокуратуры судья Олег Зателепин решил провести основную часть слушаний в закрытом режиме, объясняя это тем, что в процессе может быть затронута честь судей. РБК ссылается на аудиозапись, сделанную в зале суда. В письме генерал ФСБ уточнил, что речь идет об эпизоде мошенничества в отношении писателя Олега Блоцкого. Это автор двухтомной биографии Владимира Путина, — отмечает издание.