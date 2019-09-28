В Курской области суд отказал сенатору в возбуждении дела о клевете из-за пародии

Об этом сообщает телеканал «Дождь», в распоряжении которого оказалось судебное постановление. У Александра Михайлова возникли претензии к бывшему участнику команды КВН «Прима» и автору видеоблога «Твой бывший» Антону Сасину. Сенатор счел, что видео, на которых комик говорит от его лица и похожим голосом, порочат честь и достоинство. Михайлов просил возбудить дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. В Следственном комитете отметили, что ролики сняты в жанре пародии, и Сасин не отождествлял созданный им образ с Михайловым.