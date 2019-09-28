Художественный руководитель Ленкома Марк Захаров умер в результате повторного воспаления легких

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера. Он уточнил, что последние десять дней Марк Захаров находился в Национальном медицинском центре трансплантологии. Варшавер добавил, что, несмотря на случившееся, жизнь продолжается, и сегодня, согласно афише, в Ленкоме состоится спектакль «Королевские игры» в постановке Марка Захарова.

Режиссер Марк Захаров умер сегодня утром. Ему было 85 лет.