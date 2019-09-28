В Чите полиция отказалась заводить административное дело о неуважении к власти, однако суд отменил это решение

Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. Местный житель Антон Калашников сделал публикацию о судебных приставах в своих соцсетях в конце мая. После того, как руководитель регионального управления службы судебных приставов Андрей Малеев написал жалобу, в полиции сказали, что не обнаружили оскорблений в высказываниях о сотрудниках ведомства.

Федеральная служба судебных приставов оспорила решение об отказе в возбуждении дела – там сочли, что полицейские неверно истолковали нормы закона.