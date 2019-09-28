Ранее в том же ведомстве утверждали противоположное.

Утвержденный на этой неделе правой акт запрещается использовать открытый огонь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, но курения он не касается, — написано на сайте МЧС.

Это заявление противоречит тому, что утверждали журналистам в пресс-службе ведомства в последние несколько дней. Там писали, что тлеющая сигарета подходит под определение «открытого огня», и за курение, если оно привело к пожару, будут наказывать штрафом до пяти тысяч рублей. Идею такого запрета даже поддержали в Кремле и Минздраве.

Новые правила приняли на этой неделе. Помимо прочего, они обязывают кинотеатры показывать перед сеансами ролики о пожарах. Также больницы теперь должны размещать тяжелобольных пациентов на первых этажах зданий, а магазины должны следить, чтобы разгрузка товаров не препятствовала пожарным выходам.

Постановление вступает в силу с 1-ого октября.