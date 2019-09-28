На 86 году жизни умер художественный руководитель Ленкома Марк Захаров

Он скончался после продолжительной болезни, — сказал агентству ТАСС директор театра Марк Варшавер. Он добавил, что о месте и времени прощания будет объявлено позже. Источник агентства Интерфакс из окружения режиссера сказал, что Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. По его словам, уже принято соответствующее решение.

Марк Захаров был художественным руководителем Ленкома с 1973 года. За время работы он поставил более 40 спектаклей, в том числе: «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Тиль» и «Поминальная молитва». Среди наиболее известных киноработ Марка Захарова – «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо».

У Марка Захарова был уникальный подход к работе – отметил художественный руководитель государственного театра наций Евгений Миронов.

Среди тех, кто выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова – президент Владимир Путин, председатели обеих палат парламента, министр обороны и мэр Москвы.