Японский беспилотный космический корабль «Конотори-8» начал стыковку с МКС. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на японское агентство аэрокосмических исследований. Там отметили, что корабль был успешно захвачен роботизированным манипулятором. Сама стыковка займет несколько часов. Грузовой корабль доставляет на станцию разработанный при участии компании Sony аппарат для оптической телекоммуникации с Землей. Кроме того, на борту находятся два микроспутника для исследования космоса и грузы для членов экипажа.