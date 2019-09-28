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14:30, 28 сентября 2019

В МЧС сегодня опровергли собственное заявление о запрете курения на балконах

В новом сообщении ведомства говорится, что одобренные правительством изменения в правила пожарной безопасности только предупреждают об ответственности, но не предусматривают запрет. В тексте также говорится, что МЧС формирует культуру потребления табака. Два дня назад пресс-служба ведомства распространила сообщение о том, что запрет на использование открытого огня на балконах, который вступает в силу 1 октября, предусматривает запрет на курение.



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