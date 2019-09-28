Режиссера Московского театра им. Маяковского Леонида Хейфеца подозревают в нападении на фельдшера «скорой помощи»

Режиссера Московского академического театра им. Маяковского Леонида Хейфеца подозревают в нападении на фельдшера «скорой помощи». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Телеканал РЕН ТВ утверждает, что супруга и дочь 85-летнего Хейфеца вызвали ему «скорую», и во время попытки измерить давление режиссер ударил медика ножом в ногу. Ранения получила 41-летняя фельдшер.