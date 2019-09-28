Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя Ленкома Марка Захарова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Режиссер Марк Захаров умер сегодня после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Захарова собираются похоронить на Новодевичьем кладбище. Интерфакс – также со ссылкой на источник – передает, что соответствующее решение уже принято.