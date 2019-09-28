В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня стартует 11-й тур

В центральном матче которого Локомотив будет принимать лидера первенства — Зенит.

Неожиданно удачный старт российских клубов в Лиге Чемпионов, причем оба раза на выезде – безоговорочная заслуга Зенита и Локо. В Чемпионате железнодорожники тоже приблизились к лидирующей группе. И лишь в кубке на этой неделе уступили Балтике. Та игра получилась долгой, но выступали москвичи полурезервным составом. Огромный плюс для Локомотива и то, что практически восстановился после травмы Алексей Миранчук. И, по слоавм Юрия Семина, готов сыграть против лидера.

В турнирной таблице у Зенита 23 очка. У железнодорожников – на три балла меньше.

Последняя очкая встреча соперников случилась в матче за Суперкубок. Тогда Локомотив сумел добиться победы со счетом 3-2. Ну а сегодня команды выйдут на поле в 19 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Крылья Советов принимают Тамбов. А в Ростове одноименная команда сыграет с Динамо.