В ХМАО священника отстранили от службы после того, как он подписал письмо в поддержку фигурантов «Московского дела»

В Ханты-Мансийском автономном округе священника отстранили от службы вскоре после того, как он подписал открытое письмо в поддержку фигурантов так называемого «Московского дела». В РПЦ ранее говорили о том, что священнослужителей наказывать за это не будут.

Священника Марка Мазитова, клирика храма Покрова Божией Матери в городе Мегион в минувший вторник после богослужения вызвали в приемную прихода и выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и вообще в епархии. При этом в чем причина этого решения, никто не объяснил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил протодиакон РПЦ Андрей Кураев, он подтвердил это «Эху». По словам самого Мазитова, до этого он «имел неприятный разговор» с представителем церкви из-за письма против политических репрессий в России. Священник связывает свое отстранением именно с этим. Известно, что до этого еще одного подписанта отстраняли от службы, но позже восстановили. Также сообщалось, что в Самаре священника заставили писать объяснительную из-за того, что он подписал письмо в защиту фигурантов «московского дела», некоторых других вызывали на беседы. При этом официальная позиция РПЦ иная – представитель церкви Владимир Легойда пообещал, что подписантам не грозит наказание. По его словам, каждый вправе выступать от своего имени. Легойда отметил, что ему неизвестно о давлении на священнослужителей.

Письмо в защиту фигурантов «московского дела» подписало более 180 священнослужителей со всей страны, а также из зарубежных приходов.