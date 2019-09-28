Режиссера Марка Захарова собираются похоронить на Новодевичьем кладбище

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в мэрии. По его словам, это предварительный вариант, и еще не готово соответствующее обращение на имя мэра. В то же время агентство Интерфакс сообщает со ссылкой на источник, что решение о похоронах на Новодевичьем кладбище уже принято.

Художественный руководитель Ленкома Марк Захаров умер сегодня на 86-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни, — рассказал директор театра Марк Варшавер. Захаров возглавлял Ленком с 1973 года. за это время он поставил несколько десятков спектаклей, в том числе: «Тиль», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва». В 2015 году в нашем эфире в программе «Разбор полетов» Марк Захаров вспоминал, как начиналась его театральная карьера.

Среди наиболее известных кинофильмов Марка Захарова – «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен».