После продолжительной болезни умер режиссер, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров

Он скончался на 86-м году жизни, – сообщил агентству ТАСС директор Ленкома Марк Варшавер. Он добавил, что о месте и времени прощания будет объявлено позже.

Именем Захарова могут назвать одну из улиц Москвы, — сказал агентству ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов. Он выразил уверенность, что эта инициатива будет поддержана на самом высоком уровне – так же, как и идея об установке памятника и памятной таблички. Герасимов не исключил, что Ленкому может быть присвоено имя Захарова.