На ВДНХ сегодня проходит фестиваль Росгвардии «Безопасный город»

Он проводится в центре Москвы уже в третий раз.

К началу фестиваля Росгвардии пришедших туда москвичей и гостей столицы было немного. В большинстве своем это были родственники сотрудников ведомства. Самих бойцов – в том числе и тех, кто служит по призыву – на территории ВДНХ было свыше 50 человек. Фестиваль начался с выступления одной из групп – она исполняла композиции на военную тематику и песни, посвященные Росгвардии. Рядом на территории – зоны, где показывается военная техника и медицинское оборудование, спортивная площадка, а также киоск с информационными бюллетенями ведомства. Их раздают бесплатно. В статье одной из таких газет, в частности, говорится о летних акциях протеста в центре Москвы и утверждается, что все произошедшее является массовыми беспорядками, а их, согласно тексту, организовывали провокаторы. Впрочем, те, кто пришел на фестиваль, не смогли дать четкого отношения к действиям росгвардейцев в ходе митингов. Так, один из москвичей отказался давать комментарий на эту тему и сказал, что пришел посмотреть военную технику. Анна и Юлия, в свою очередь, сказали, что их впечатлила палатка аптечками. Себя они причислили к людям, которые не следят за политикой.

Сами росгвардейцы общаться отказывались, ссылаясь на то, что им это «не положено».

Тем временем на воскресенье в центре Москвы намечен митинг в защиту политзаключенных и против полицейского произвола. Его организует Либертарианская партия. Акция согласована с властями.