75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, выпустили из СИЗО

Ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Об этом «Эху» рассказал адвокат Иван Павлов. Он отметил, что решение принято в связи с состоянием здоровья Кудрявцева. Обвинения в госизмене с него не сняты.



Между тем, под стражей по-прежнему остается коллега Виктора Кудрявцева — Владимир Лапыгин, — отметила в интервью «Эху» правозащитник, обозреватель сайта МБХ Медиа Зоя Светова.

Виктор Кудрявцев находился в СИЗО с июля прошлого года. Его подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о российском гиперзвуковом оружии. Вину ученый не признает.