Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом со ссылкой на источники сообщают телекомпания СNN и агентство Reuters. Они отмечают, что решение было принято на следующий день после публикации жалобы анонимного сотрудника американской разведки на возможное давление президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Имя спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дважды упоминается в жалобе, которую сотрудник ЦРУ подал в надзорный орган по итогам телефонного разговора Трампа и Зеленского и которая была опубликована в четверг. В документе говорится, что после того телефонного разговора Курт Волкер встречался с Владимиром Зеленским в Киеве и объяснял ему, как стоит ориентироваться в требованиях Трампа (президент США просил украинского лидера расследовать Джо Байдена и его сына Хантера). Также в жалобе говорится, что Волкер разговаривал с личным юристом Трампа Руди Джулиани — который назван в жалобе ключевой фигурой во всей этой истории, и пытался «сдержать ущерб национальной безопасности США». В пятницу утром Джулиани опубликовал в твиттере скриншот смс, полученного им от Волкера 19 июля, за шесть дней до телефонного разговора Трампа с Зеленским — в сообщении Волкер обещает, как и договаривались, познакомить Джулиани с Андреем Ермаком, который очень близок к Зеленскому. В комментарии к твиту Джулиани написал, что это смс подтверждает, что жалоба «бесполезна и недостоверна» и обещал подробности в эфире Fox News в десять вечера. В восемь вечера стало известно об уходе Курта Волкера в отставку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Нью-Йорке, заявил, что считает раздутым скандал, вызванный публикацией расшифровки разговора президентов США и Украины. Глава МИДа также подчеркнул, что к этому никакого отношения не имеет Москва.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Россия и США не дойдут до публикации стенограмм разговоров лидеров.

Подобная реакция российского МИДа и пресс-службы президента говорит о том, что некоторые детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа хотели бы скрыть от граждан,— сказал в интервью Эху" политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин добавил, что в случае публикации подобной стенограммы, в России могут быть предприняты все меры, чтобы этого текста никто не увидел.