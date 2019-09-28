Умер художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров

Народный артист СССР, актер, режиссер скончался сегодня в возрасте 85 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил директор Ленкома Марк Варшавер. Он отметил, что Захаров долгое время болел.

Уход Захарова – это большая потеря, — сказала «Эху» народная артистка России, актриса Ленкома Елена Шанина.

«Осиротел не только «Ленком», осиротела все театральное пространство России, осиротела русская культура. «Захаровы» рождаются очень-очень редко. Поэтому их потери будут весьма ощутимы. Светлая ему память, и спасибо за все, что он сделал!», — сказал Хазанов.

Захаров возглавлял Ленком с середины 70-х годов. За это время он поставил несколько десятков спектаклей, в том числе, «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Безумный день или женитьба Фигаро».

В 2015 году Марк Захаров был гостем программы «Дифирамб» на «Эхе Москвы» и рассказывал о том, как живет современный Ленком.

О месте и времени прощания будет объявлено позже.