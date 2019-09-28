На острове Кипр задержали бывшего следователя Следственного комитета России Александра Сатлаева. Его подозревают в нападениях на женщин. В России Сатлаев несколько лет назад был приговорен к 6,5 годам колонии по обвинению в серии изнасилований. Весной этого года он вышел на свободу условно-досрочно, а в августе вновь был объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании. Как пишет газета «Коммерсант», Сатлаев успел уехать из страны через Турцию на Северный Кипр. Издание отмечает, что в свое время по одному из эпизодов уголовного дела Сатлаева провести проверку поручили ему самому. Тогда потерпевшая отказалась от показаний.