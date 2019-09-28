Орешкин: Российская сторона всерьез опасается возможности публикации стенограммы разговора глав США и России

Реакция российского МИДа и пресс-секретаря президента России на возможность публикации стенограммы разговора Владимира Путина и Дональда Трампа говорит о том, что в ней может быть что-то такое, чего не должны увидеть граждане. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Судя по тому, что господин Лавров (глава МИД РФ) озаботился, там может быть что-то такое, что нанесет ущерб и образу Трампа, и образу Путина», — сказал он.

По словам Д.Орешкина, Конгресс в США более влиятельный законодательный орган, чем в России, и может потребовать опубликовать стенограмму общения президентов В.Путина и Д.Трампа, «он имеет на это право».

«Разница в том, что в США есть разделение властей, и то, что называется демократией, а у нас нет. И в Америке это может быть опубликовано», — отметил политолог.

Д.Орешкин также заметил, что в случае публикации подобной стенограммы в России могут предпринять все необходимые меры, чтобы никто ее не увидел.

Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров президента Дональда Трампа с главами нескольких государств. Это произошло после обвинений в давлении на Украину. По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле была передана им для изучения. На этой неделе Белый дом опубликовал стенограмму этого разговора.

Как передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, теперь чиновники, которые раньше могли изучать разговоры Трампа с иностранными коллегами, лишены такой возможности. Речь идет о двух телефонных звонках, — президенту В.Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду Бин Салману.