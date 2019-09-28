Следователи проверят информацию об изъятии детей у матери на Урале. СМИ писали, что эти проблемы начались из-за конфликта с властями.

Историю о том, как чиновники забрали детей у попавшей в больницу матери транслировали на ряде телевизионных каналов, и теперь необходимо детально разобраться во всех деталях произошедшего, — сказано на сайте Следственного комитета.

Речь идет о пятерых детях Нины Пугачёвой из деревни Степановка в Челябинской области. Посреди ночи, когда она была в больнице на операции в её дом приехала полиция и забрала несовершеннолетних в возрасте от трех до четырнадцати лет. Теперь от матери требуют подписать задним числом документ о добровольной передаче детей в реабилитационный центр, — сказала она в интервью интернет изданию 31tv.ru. Пугачёва отказывается это делать, поскольку считает действия властей незаконными.

По словам женщины, её лишили детей из-за давнего конфликта с поселковой и районной администрацией. С 2010-ого года Пугачёва пытается получить новое жилье, но с чиновниками договориться не получается. По её словам, сейчас семья живет в аварийном доме со сгнившими трубами, еле работающим электричеством и черной плесенью, но варианты, которые они предлагают, ничем не лучше.

Пугачева также отмечала, что её детям нанесена сильная психологическая травма, и в реабилитационном центре их держат отдельно друг от друга.