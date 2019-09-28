Экс-глава ВАДА рассказал о манипуляции допинг-пробами в России

По словам Дэвида Хоумэна, есть многочисленные расхождения между данными, полученными от информатора агентства, и теми, которые были предоставлены Москвой в начале года.

В базе данных московской антидопинговой лаборатории нет информации о положительных допинг-пробах целого ряда спортсменов, которые упоминались в том числе в докладе Макларена. Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал глава дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций, бывший руководитель ВАДА Дэвид Хоумэн.

Заявления спортивного чиновника прозвучали на фоне нового витка допингового скандала. Он стал вновь развиваться после того, как в минувший понедельник ВАДА начало новое разбирательство из-за несоответствия Российского антидопингового агентства международным стандартам. Причиной такого решения стали изменения, найденные в базе данных московской лаборатории. При этом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что отстранение сборной России от летних Игр в Токио пока не обсуждалось.

Ранее ВАДА дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели, чтобы предоставить объяснения по поводу найденных несоответствий. Отсчет срока начался 17 сентября.