Washington Post: Трамп на встрече с Сергеем Лавровым признавался во вмешательстве США в выборы других стран

Дональд Трамп, как утверждает газета Вашингтон пост, на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым признавался во вмешательстве США в выборы других стран. Источники издания говорят, что это было в 2017 году. По их словам, тогда американский лидер сказал на встрече, что его не беспокоит возможное вмешательство России в президентские выборы, поскольку Соединенные Штаты занимались тем же самым в других государствах. Источники также говорят, что к документам по итогам этой встречи ограничили доступ. С заявлениями, сделанными на встрече, могли ознакомиться всего несколько человек, имеющих высокий уровень доверия. Таким образом сотрудники Белого дома, говорится в статье, пытались избежать попадания слов Трампа в СМИ.



Тем временем, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил против публикации стенограмм разговоров президентов. Глава МИДа сделал это, комментируя публикацию расшифровки беседы американского лидера Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Публикация стенограммы беседы лидеров США и Украины привела к началу процедуры импичмента Дональда Трампа.