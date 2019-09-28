В Челябинской области Следственный комитет начал проверку сообщения о том, что у многодетной матери забрали пять детей. Об этом сообщает агентство Интерфакс. По данным местных СМИ, на время госпитализации женщина оставила детей со своим гражданским мужем. В итоге чиновники распорядились поместить их в реабилитационный центр. Мать считает, что такое решение было принято из-за конфликта по поводу предоставления жилья.