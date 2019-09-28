Власти Лондона заподозрили премьера Великобритании Бориса Джонсона в конфликте интересов

Поводом стала публикация в газете Санди таймс. В статье говорилось, что Джонсон, занимая пост мэра Лондона, включал в состав британских торговых делегаций американскую предпринимательницу Дженнифер Аркури. В результате та получила гранты более, чем на 120 тысяч фунтов стерлингов. При этом отмечалось, что Борис Джонсон не раз был гостем в лондонском доме Аркури. А сама она называла политика одним из лучших друзей. Газета увидела в этом конфликт интересов.