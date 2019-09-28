Один человек погиб в результате серии взрывов на избирательных участках в Афганистане

Один человек погиб в результате серии взрывов на избирательных участках прошла в Афганистане. Это происходит во время президентских выборов.

Теракты произошли на нескольких пунктах для голосования по всей стране, — пишет агентство «Франс Пресс» со ссылкой на афганских чиновников. Больше всего пострадавших на юге Кандагара, там к врачам обратились пятнадцать человек. Ранее об этих атаках предупреждала запрещенная в России террористическая организация «Талибан». Там объявили, что не признают эти выборы и призвали афганцев не ходить голосовать.

С момента свержения власти террористов в 2001-ом году президента выбирают уже в четвертый раз. Организаторы встретили много трудностей. Так, из-за проблем с безопасностью им не удалось открыть несколько сотен избирательных участков и само голосование началось на час позже, чем было запланировано. Также местный телеканал «Толо ньюс» передает, что примерно двести пунктов вообще не получили бюллетени с именами кандидатов.

Всего в выборах участвуют 15 человек. Фаворитами считают действующего президента Ашрафа Гани и премьер-министра Абдуллу Абдуллу.

Во время выборов в афганский парламент 2018-ого года из-за терактов погибло 56 человек. ООН признала их самыми жестокими в истории страны.