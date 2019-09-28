Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что россияне не смогут накопить на пенсии в рамках системы, разработанной Минфином. Проект предусматривает добровольное подключение граждан к формированию накоплений в негосударственных пенсионных фондах.

Практика увеличения пенсий за счет собственных накоплений довольно распространена в мире, но для России не актуальна, поскольку значительная чатсь населения имеет доходы, из которых «им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем». Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в интервью агентству «РИА Новости». К тому же, отметила она, россияне не понимают механизмов формирования и начисления пенсий, поскольку «постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали». При этом Матвиенко уточнила, что в целом приветствует совершенствование пенсионной системы, но делать это, считает, надо продуманно, ответственно и с учетом отечественных реалий.

Принципы, которых необходимо придерживаться при введении подобных инициатив – добровольность, налоговые преференции и гарантии сохранности накоплений от государства. О разработке Минфином законопроекта о гарантированном пенсионном продукте стало известно в начале сентября. Главные задачи проекта, как говорят в ведомстве, предоставить стране источник длинных денег и повысить размер пенсий, причем участие в этой системе будет исключительно добровольным.

По замыслу Минфина, новая система должна быть запущена уже в начале 2021 года.