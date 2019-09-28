В аэропорту Домодедово самолет, готовящийся к вылету, вернули к месту стоянки из-за поведения двух пассажиров

В аэропорту Домодедово самолет, готовящийся к вылету в Минеральные воды, вернули к месту стоянки из-за поведения двух пассажиров. По версии МВД, 40-летний житель Северной Осетии, нецензурно ругаясь и не реагируя на замечания экипажа, пытался проникнуть в кабину пилотов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулигнастве. Другой пассажир, 44-летний житель Петербурга, как говорят в полиции, закурил на борту. В ведомстве подчеркивают, что оба были пьяны. На второго пассажира составили административный протокол.