Столичная полиция начала проверку после жалоб двух сотрудниц на домогательства со стороны начальника

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Москве. Газета «Московский комсомолец» пишет, что заявление было подано в московский межрегиональный профсоюз полиции и Росгвардии. В качестве доказательств одна из женщин-полицейских продемонстрировала переписку с подполковником в мессенджере. Газета уточняет, что речь идет об отделении МВД Щукино. Источник ТАСС эту информацию подтвердил.