Консульство России в Южной Корее проверяет информацию о россиянах на борту загоревшегося судна

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на вице-консула России в Пусане Евгения Евдокимова. Он отметил, что само судно не принадлежит России. Минувшей ночью в южнокорейском порту Ульсан после взрыва загорелось грузовое судно, перевозившее нефтепродукты с Каймановых островов. По данным агентства Ренхап, на борту находилось 25 человек – это граждане России и Филиппин. Их эвакуировали. Девять человек пострадали.