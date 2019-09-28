В Испании по запросу США задержали россиянина, подозреваемого в причастности к интернет-мошенничеству

По данным испанской прессы, задержание проводилось в аэропорту года Валенсия, куда гражданин нашей страны прибыл вместе с женой и сыном. Отмечается, что Соединенные Штаты добиваются выдачи этого человека из-за подозрений в махинациях с помощью поддельных документов. В посольстве России в Мадриде подтвердили информацию о том, что россиянин взят под стражу. О сути обвинений дипломаты ничего говорить не стали, отмечает агентство ТАСС.