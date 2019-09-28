Японский космический грузовик сегодня должен пристыковаться к МКС

Запуск аппарата переносили несколько раз.

Беспилотный корабль везет более четырех тонн груза. Помимо продовольствия и материалов для научных исследований на его борту шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции. Астронавты выйдут в открытый космос в октябре и установят их вместо прежних никель-водородных, что позволит обеспечить работоспособность МКС.

Специальная рука-манипулятор на МКС подхватит грузовик и подведет к стыковочному узлу американского модуля. На станции аппарат пробудет около месяца.

Запуск корабля дважды откладывался. В начале сентября из-за пожара на стартовой площадке космического центра на юго-западе Японии. На днях запуск отменили из-за риска столкнуться в небе с отработанной ступенью ракеты с пилотируемым кораблем «Союз».

В среду на МКС прилетел очередной экипаж. Впервые на станции оказался космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов.