Белый дом ограничил доступ к записям телефонных разговоров президента Дональда Трампа с главами нескольких государств

Это произошло после обвинений в давлении на Украину.

Чиновники, которые раньше могли изучать разговоры Трампа с иностранными коллегами, теперь лишены такой возможности, — передает американский телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Речь идет о двух телефонных звонках, — президенту Владимиру Путину и наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду Бин Салману. Что они обсуждали с российским коллегой – неизвестно. Во втором случае журналисты отметили, что переговоры с членом королевской семьи могли затронуть убийство публициста Джамаля Хашогги, которое произошло в аравийском посольстве в Стамбуле прошлой осенью.

Эти разговоры поместили в некую систему высокого уровня безопасности, куда ранее перевели телефонные переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Та беседа стала поводом для требований расследования в отношении Белого дома. СМИ писали, что Трамп пытался заставить главу Украины инициировать дело о коррупции в отношении сына одного из влиятельных американских политиков Джона Байдена. Это привело к тому, что транскрипцию телефонного разговора опубликовали. Минюст США уже проанализировал её и не нашел ничего незаконного.

На идею публикации переговоров между главами уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что до подобных действий в отношении американо-российских переговоров не дойдет.