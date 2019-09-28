Обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева выпустили из СИЗО. Он провел под стражей больше года.

Меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде 75-летнему Виктору Кудрявцеву изменили из-за состояния его здоровья. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов. В эфире «Эха» он отметил, что этого удалось добиться благодаря вниманию ЕСПЧ и комиссара Совета Европы по правам человека. По словам защитника, в делах о госизмене и шпионаже подобная мера пресечения практически никогда не применялась, история знает лишь единичные случае. Сам Кудрявцев отметил, что совершенно не ожидал, что его так скоро отпустят. Видео освобождения ученого из СИЗО «Лефортово» опубликовал канал «Дождь». У стен изолятора Кудрявцева встречали родные. Его адвокат рассказал, что здоровье ученого за время содержания под стражей сильно ухудшилось, однако теперь ему могут помочь гражданские врачи. Сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева арестовали в июле прошлого года. По данным СМИ, ученого обвиняют в передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях одной из стран НАТО. Сам он свою вину не признает.

В деле о госизмене в ЦНИИмаш этим летом есть еще один фигурант — ученик и коллега Виктора Кудрявцева Роман Ковалев. Он находится в СИЗО.