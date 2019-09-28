Белый дом ограничил доступ к записям разговоров Дональда Трампа и Владимира Путина

Об этом сообщает телеканал СNN со ссылкой на источники. О каких именно звонках идет речь, они не уточнили. Эти сообщения появились на фоне скандала, разразившегося вокруг телефонного разговора президента США с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Детали беседы просочились в прессу. Демократы в конгрессе заявили, что Трамп пытался оказать давление на Зеленского, чтобы нанести ущерб своему нынешнему сопернику по предвыборной гонке и инициировали процедуру импичмента.