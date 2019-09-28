Максим Аверин отказался извиняться за скандал на борту самолета. По его словам, он «ничего не сделал» и «ничего не случилось». Видео с ответом артиста опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Сообщения о том, что Аверин и его представитель устроили пьяный дебош в самолете, следовавшего рейсом Барнаул — Москва, появились в четверг. В полиции сообщили, что пассажиры нарушили правила поведения на борту, по прилету в Москву их задержали. При этом личности хулиганов в МВД уточнять не стали.

Позднее появилось видео инцидента, на котором запечатлены актер и его директор.